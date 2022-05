Nuovi contratti e più lavoro per i precari, il sindaco: "Maggiori certezze ai lavoratori è più servizi ai cittadini"

A Realmonte sono state incrementate le ore di servizio per gli Asu ed Lsu

Incremento delle ore lavorative per 20 precari del Comune di Realmonte che hanno firmato i nuovi contratti. Nello specifico, per quattro Asu le ore di servizio settimanale passano da diciotto a trenta mentre, sedici dei contrattisti Lsu, lavoreranno tre ore in più a settimana, passando da trenta a trentatré ore.

“È un importante risultato – dice in merito il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca - raggiunto grazie alla sinergia, e allo spirito collaborativo dei diversi settori della nostra amministrazione comunale. Ringrazio - conclude Lattuca - tutte le componenti per questo ulteriore passo avanti, che da maggiori certezze ai lavoratori, ottimizzando il funzionamento delle attività della nostra amministrazione”.