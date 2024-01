Grosso parco eolico a Montevago, il tecnico: "Impatto ambientale ed acustico, ecco il perché del 'no'"

Montevago, ma anche Santa Margherita di Belìce, dicono "no" al progetto di un grosso parco eolico, con pali che arrivano fino a 200 metri d'altezza. Ieri sera, a Montevago, si è tenuta una conferenza di servizi per spiegare ai cittadini cosa sta accadendo, ma anche per illustrare la relazione tecnica commissionata che ha rilevato "criticità".

"Il Comune non ha margini di intervento per poter ostacolare la nascita di questo parco - ha spiegato il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo - . L'ingegnere Di Giovanna ha redatto una relazione circostanziata e meticolosa ed ha relazionato in conferenza dei servizi. Laddove il Comune può, interverrà per impedire che il paesaggio venga deturpato. Le energie alternative devono essere sposate certo, ma non mega parco con pali che arrivano fino a 200 metri d'altezza".

"Questo parco eolico è sovradimensionato rispetto all'energia che deve produrre, dichiarano di dover produrre 30 megawatt, in realtà utilizzano pale eoliche che ne potrebbero produrre 42 - ha spiegato Di Giovanna - . Non sono stati valutati impatti sul paesaggio, come le viste da Montevago e Santa Margherita, dai ruderi delle due città distrutte dal terremoto su cui ci sono degli investimenti per la riqualificazione. Le pale eoliche fanno rumore quando funzionano e questo rumore può disturbare le persone e gli animali. Questo studio presentato è carente, non avendo valutato l'impatto acustico sulle rotte migratorie di uccelli o su importanti strutture turistiche previste nei piani regolatori generali. Lo studio di impatto ambientale di questo progetto - ha concluso il tecnico - è estremamente carente. Noi riteniamo che l'impatto ambientale di questo parco eolico sia eccessivo, quindi negativo sia per Montevago che per Santa Margherita. Ecco perché il parere contrario".