I Minions tornano al cinema: autosabotaggi e umorismo irriverente. Il racconto di come Gru è diventato un supercattivo

Il nuovo capitolo della mitica saga Illumination, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, uscirà il 18 agosto nelle migliori sale.

Racconta le origini della storia in cui il più grande supercattivo del mondo incontra per la prima volta i “Minions”, forma la banda più cattiva del cinema e affronta la più inarrestabile forza criminale mai esistita. Molto tempo prima di diventare il signore del male, Gru (Max Giusti) è solo un dodicenne di periferia che trama per conquistare il mondo dal suo seminterrato. Ma non sta andando particolarmente bene. Quando Gru si imbatte nei Minions Kevin, Stuart, Bob e Otto – un nuovo Minion che sfoggia un apparecchio per i denti e un disperato bisogno di compiacere – Insieme costruiscono il loro primo covo, progettano le loro prime armi e si sforzano di portare a termine le loro prime missioni.

Quando il famigerato super gruppo di cattivi, I Malefici 6, spodesta il loro leader, il leggendario lottatore Willy Krudo (il vincitore dell'Oscar® Alan Arkin), Gru, il loro fan più devoto, si candida per diventare un nuovo membro del gruppo. I Malefici 6 non rimangono colpiti dal piccolo aspirante cattivo, ma poi Gru li supera in astuzia (e li fa infuriare) e si ritrova improvvisamente ad essere il nemico mortale dei più cattivi al mondo. Con Gru in fuga, i Minions tentano di imparare l'arte del kung fu per aiutare Gru che scoprirà che anche i cattivi hanno bisogno di un piccolo aiuto dai loro amici.

Ricco di umorismo sovversivo e di spettacolari scene d'azione Minions 2- Come Gru Diventa Cattivissimo è guidato dai creatori originali del franchise e prodotto da Chris Meledandri con i suoi collaboratori di lunga data Janet Healy e Chris Renaud. Il film vede il ritorno alla regia di Kyle Balda ed è co-diretto da Brad Ableson e Jonathan del Val. È caratterizzato ancora una volta dall'iconica voce di Pierre Coffin nei panni dei Minions e dalla colonna sonora anni '70 curata da Jack Antonoff, vincitore di un Grammy.