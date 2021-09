Aragona non dimentica la strage delle Maccalube, una vita intitolata ai fratellini Mulone

La via dove i piccoli Carmelo e Laura Mulone sono cresciuti porterà il loro nome. E' stata inaugurata oggi, in occasione del settimo anniversario della strage delle Maccalube, quando l'esplosione di un vulcanello li travolse uccidendoli, mentre facevano una passeggiata insieme al padre Rosario, carabiniere apprezzato da tutti i colleghi e non solo.

L'Arma e il Comune di Aragona hanno voluto manifestare in questo modo la loro vicinanza alla famiglia. Alla cerimonia hanno preso parte diverse autorità civili e militari che hanno ricordato le due giovanissime vittime.

"L'Arma è sempre stata casa nostra - ha detto Giovanna Lucchese, madre dei fratellini - e ci ha manifestato la vicinanza per quanto successo in ogni momento. Siamo tutti vittime di quell'episodio".