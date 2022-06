Viale degli "ex" Pini: in questi mesi abbattuti ancora altri alberi, ma nessuno protesta

Dal “viale dei Pini” al viale dei ceppi. Si perché se anni fa i cittadini scesero in strada per protestare contro l’abbattimento sistematico degli alberi “colpevoli” di aver profondamente danneggiato una delle strade di accesso a San Leone ma, soprattutto, di aver provocato danni alle case dei residenti, oggi - con le operazioni di eliminazione che hanno eliminato gran parte delle piante, ma con meno risalto mediatico - tutto tace.

Basta però un rapido sopralluogo per vedere quale è la situazione reale: all'appello mancano più di una ventina di pini, alcuni dei quali eliminati pochi mesi fa, durante un intervento a "tappeto" condotto da privati.

Proprio in quell'occasione i consiglieri comunali Nello Hamel e Alessia Bongiovì avevano presentato una interrogazione sulle procedure seguite, ottenendo una risposta dura e netta da parte dell'assessore Giovanni Vaccaro, il quale precisò che le procedure erano regolari, che a pagare - appunto - erano stati i privati - e che l'amministrazione comunale non era "parte attiva del procedimento". Un iter che passava, ovviamente, da una perizia agronomica che indicava come quegli alberi avessero un grado di pericolosità elevata.

Tutto in regola, certamente, per quanto nel silenzio complessivo delle associazioni e dei comitati che, fino a qualche anno fa, si erano schierati contro le procedure di demolizione. Tra le poche voci, quelle del Conalpa che già a gennaio indicava come gli abbattimenti fossero in corso.

La domanda adesso è: quale futuro per il viale degli ex pini? L'idea progettuale del Comune, anni fa, fu quella di eliminare i pini, eradicandoli (e non tagliandoli come si sta facendo adesso) e sostituirli con essenze meno invasive. Ci fu persino chi portò in Consiglio comunale l'idea di cambiare nome alla via. Tutto però fu travolto dalle polemiche e finì nel dimenticatoio.

Oggi, che i pini continuano ad essere abbattuti e la strada continua a subire danni, forse è il caso di tornare a porre il tema così come forse, ma solo forse, è il caso quantomeno di tagliare l'erba che invade quei marciapiedi: unica traccia di verde, dopo gli abbattimenti.