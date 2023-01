Discarica abusiva in via delle Mura: abitanti costretti a convivere con i rifiuti

Potrebbe essere uno dei tanti luoghi panoramici della città, ma continua invece ad essere un sito dove, nonostante la presenza di un impianto di video sorveglianza, si continua a depositare indisturbatamente rifiuti di ogni genere.

Parliamo di via delle Mura, che ospita purtroppo ormai da tempo un'ampia discarica abusiva in pieno centro storico di Agrigento. Da circa due settimane il problema è stato segnalato dal gruppo “Agrigento punto e a capo” coordinato da Mario Aversa. Con il trascorrere dei giorni, la mole dei rifiuti addossati al campetto di calcetto cresce, così come l'aria, nei pressi della spazzatura, diventa sempre più irrespirabile con i relativi potenziali rischi per la salute soprattutto degli abitanti del quartiere.

Una situazione ormai praticamente cronica: già nel 2018 Agrigentonotizie aveva raccolto la voce dei residenti esasperati dal dover convivere con la spazzatura.