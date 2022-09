Dopo lo stop per la pandemia torna il Fastuca Fest, il sindaco di Raffadali: “Il pistacchio Dop sia fonte di reddito per i giovani”

“Ritorniamo a fare questa attesa manifestazione con una motivazione in più che è stato il riconoscimento Dop che può essere anche un volano di sviluppo per i nostri giovani che potrebbero rimanere qui per ritornare a lavorare i terreni ed evitare dunque lo spopolamento delle nostre comunità”. Così dai microfoni di AgrigentoNotizie il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro parla a margine della conferenza di presentazione del “Fastuca Fest”, la manifestazione che celebra l'oro verde che dal 2021 si fregia del titolo di denominazione di origine protetta (Dop).

Dopo i due anni di stop pandemico, ritorna dunque l'attesa manifestazione in programma a Raffadali dal 16 al 18 settembre prossimi.

Partner dell'evento è anche il Parco archeologico della Valle dei Templi, che nell'ultimo anno, ha recuperato un vasto pistacchieto abbandonato e innestato diverse piante che dimorano lungo il cardo. Il Fastuca Fest si candida ad essere un vero e proprio festival del gusto, con stand che propongono i trasformati del pistacchio in tutte le sue varianti, dal dolce al salato con show cooking curati da diversi chef del territorio.