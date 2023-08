“Questa è la mia terra”: nasce il festival dei giovani che vogliono restare in Sicilia

“Questa è la mia terra e io la difendo” è il tema del primo festival per il diritto a restare che si svolge il 23 e 24 agosto prossimi a Campobello di Licata. L'iniziativa, promossa da un gruppo di giovani, coinvolge oltre duecento associazioni. Il programma della manifestazione è stato presentato nella chiesa di San Pietro di via Pirandello ad Agrigento. Si stima che in Sicilia, negli ultimi dieci anni circa mezzo milione di giovani, in assenza di opportunità occupazionali, si sono trasferiti altrove, lo scopo del festival invece è quello di promuovere, anche tramite testimonianze, che anche in Sicilia è ancora possibile lavorare e progettare un futuro di vita restando nella propria terra. Tra le iniziative in programma, il 23, nell'oratorio San Giovanni Paolo II di Campobello di Licata, cento giovani siciliani, sottoscriveranno il manifesto sul diritto a restare. Il 24 agosto invece, dal palco allestito in piazza XX settembre, giornalisti e imprenditori, saranno i testimoni anche di storie che li hanno visti protagonisti in altre Regioni e che adesso invece, vogliono spendersi per la propria terra. Fra i partecipanti, attesa anche la testimonianza e l'esibizione di Lello Analfino, leader storico della band “I Tinturia”.