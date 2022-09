Azzannato dal proprio cane mentre era in spiaggia, 35enne ferito e trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Il velivolo del 118 sta facendo rotta verso una struttura sanitaria di Palermo. Nonostante fosse impegnata per garantire l’ordine pubblico durante i festeggiamenti in onore di San Calogero, dal commissariato "Frontiera" è stata inviata una pattuglia per prestare i primi aiuti e ricostruire cosa è effettivamente accaduto