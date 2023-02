“I nostri ponti sono malati”: gli ambientalisti denunciano la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria

Mareamico ha realizzato un video per documentare le condizioni in cui versano i viadotti

“La provincia di Agrigento è l'unica in Italia a non avere un'autostrada. Ma anche il restante sistema viario non è messo bene per colpa della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria”: la denuncia arriva da Mareamico che ha realizzato un video per documentare lo stato dei viadotti del territorio.

“I nostri ponti sono malati - proseguono gli ambientalisti - e

basta andare in giro per le nostre strade per scoprire terminali in acciaio ossidati che provocano lo scoppio del calcestruzzo di copertura, con vere e proprie interruzioni dell'impalcato, come accade nella zona della bretella tra la SS 115 e la SS 118, tra Agrigento e Raffadali”.