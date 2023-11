Estate infinita a San Leone: bagno al mare anche per la “Festa dei morti”

Anche la "Festa dei morti" è l'occasione per fare il bagno e per prendere ancora il sole sulle spiagge di San Leone. Di mattina alcuni bagnanti hanno approfittato di quella che potrebbe essere l'ultima vera occasione per godersi il mare prima dell'irruzione dell'inverno. Dopo la “ottobrata” con temperature decisamente sopra la media stagionale, il secondo giorno di novembre, dopo che il giorno precedente era stato caratterizzato da cielo nuvoloso e qualche goccia di pioggia, ha regalato tintarella e tuffi.