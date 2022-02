Studenti in piazza per ricordare Lorenzo e per dire no alle prove scritte degli esami di maturità

Anche ad Agrigento gli studenti sono scesi in piazza per chiedere l'abolizione delle prove scritte dagli esami di maturità. La mobilitazione nazionale è stata indetta dalla rete degli studenti medi che nella città dei templi ha ricordato anche Lorenzo Parelli, lo studente diciottenne morto nell’ultimo giorno di stage in una fabbrica a Pavia di Udine. “Questo – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie Alessandro La Foresta - è il terzo anno con la Dad dove si entra ed esce da scuole non ancora sicure anche dal punto di vista strutturale. Oggi – aggiunge - vogliamo ricordare Lorenzo, morto durante le attività di alternanza scuola lavoro. È inaccettabile che nel 2022 un ragazzo di 18 anni debba morire così”.