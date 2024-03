Mandorlo in fiore, i gruppi folk di tutto il mondo invadono la città con la "fiaccolata dell'amicizia"

In migliaia per la fiaccolata dell'amicizia: i gruppi folk di tutto il mondo hanno invaso la via Atenea e le vie del centro con sfilate ed esibizioni tipiche del loro Paese e delle tradizioni per un rito, che si ripete da decenni, che simboleggia l'armonia fra i popoli.

La gente ha risposto in massa: da ore in via Atenea e in tutto il centro cittadino in migliaia affollano festosamente la città in attesa del passaggio dei gruppi. A poco più di due anni dall'inizio del conflitto bellico in Ucraina, emozionante è stato il passaggio del gruppo ucraino vincitore del festival "I bambini del mondo" che ha ricevuto gli applausi del pubblico.

Travolgenti, come sempre, i gruppi folk locali che hanno fatto cantare e ballare i presenti. Fra i gruppi più applauditi, vanno annoverati quelli del Messico e della Costa Rica. Per ragioni di sicurezza, le fiaccole sono state accese solo dopo l'arrivo del corteo a Porta di Ponte.

A Porta di Ponte è stato esposto un manifesto con la scritta "Stop al genocidio, Palestina libera": l'episodio è stato annotato dalla Digos per eventuali segnalazioni legate alla mancanza di autorizzazioni.

(Aggiornato alle ore 20)

