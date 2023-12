Adeguamento antisismico da 8milioni di euro al liceo Leonardo, un plesso catalogato come monumento storico

"I lavori procedono alacremente e siamo soddisfatti. Si tratta di un progetto Pnrr di circa 8milioni di euro che dovrà garantire la staticità antisismica di entrambi gli edifici dell'istituto. Sono contenta dell'opportunità data alla nostra scuola, una delle pochissime del territorio Agrigentino, per adeguare gli immobili. Uno, quello dove al momento si stanno svolgendo i lavori, è stato addirittura catalogato come monumento storico, per cui è sotto la tutela della Sovrintendenza dei beni culturali". Lo ha detto ad AgrigentoNotizie, facendo il punto della situazione sui lavori in corso, Patrizia Pilato che è il dirigente scolastico del liceo Scientifico Leonardo.

"A fronte della prospettiva di avere due plessi altamente sicuri per i ragazzi della città e della provincia che frequentano e frequenteranno il nostro istituto, qualche disagio ovviamente, in questo momento, si può registrare - ha aggiunto il dirigente scolastico - . Ma la comunità del Leonardo, come sempre, ha risposto come una grande squadra e ciascuno è stato capace di ritagliarsi lo spazio che gli è stato concesso e ad oggi l'impresa lavora tranquillamente e noi continuiamo a dare ai nostri ragazzi tutte le opportunità formative che meritano".