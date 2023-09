Incendio nella notte in una casa abbandonata: salvata una donna senza fissa dimora con 2 bambini

Le fiamme si sono sviluppate in via Damareta: le cause sarebbero da attribuire all’utilizzo di un fornellino da campo. Intervento di vigili del fuoco, Protezione civile e Volanti della Questura

Un incendio è divampato durante la notte in via Damareta all’interno di un’abitazione disabitata che versa in totale stato di abbandono, spesso utilizzata come rifugio dai senzatetto. La casa si trova nella zona a valle di via Esseneto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e il personale della Protezione Civile Comunale. C’erano anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura. All’interno della casa è stata trovata una donna di nazionalità rumena, senza fissa dimora, in compagnia di 2 bambini.

Secondo un primo accertamento, ad innescare l’incendio sarebbe stato un fornellino da campo utilizzato per cuocere del cibo. Nessuna conseguenza, per fortuna, per la donna e i bambini.