Centro città al buio, pedoni a rischio: le immagini

In serata i punti luce di piazzale Vittorio Emanuele e della via Roma sono rimasti spenti

Ennesimo blackout della pubblica illuminazione nel centro cittadino, in serata i punti luce di piazzale Vittorio Emanuele e quelli di via Roma sono rimasti spenti. Non è la prima volta che accade, solitamente però si è quasi sempre verificato subito dopo un temporale. Il buio non aiuta gli automobilisti che devono comunque stare attendi ai pedoni sulle strisce pedonali. La mancanza di illuminazione rende anche, poco sicure le grandi aree si sosta del piazzale che è anche adibito a fermata degli autobus extra urbani.