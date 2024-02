Il guano degli uccelli causa problemi di carattere igienico sanitario: i commercianti chiedono aiuto al Comune

Marciapiedi ricoperti dal guano degli uccelli e titolari e avventori di due esercizi commerciali costretti a convivere con il problema di carattere igienico-sanitario. Questo in sintesi è quanto accade a Porta di Ponte, nel cuore del centro di Agrigento.

La segnalazione arriva da Francesco Patti, titolare di una tabaccheria e da Gianni Dalli Cardillo che è il proprietario di un bar. Il maestoso ficus monumentale che copre le due attività commerciali, è la casa di un gran numero di volatili che, loro malgrado, provocano il disagio.

Secondo quanto riferito dai microfoni di AgrigentoNotizie dal titolare del bar, ogni mattina, lo stesso e i suoi collaboratori sono costretti a lavare i marciapiedi che altrimenti diventerebbero impraticabili.

Opere di pulizia che vengono effettuate dai privati con un considerevole spreco d'acqua che nella zona interessata, da diversi mesi non sgorga più dalla condotta idrica ma che viene attinta tramite autobotti. Gianni Dalli Cardillo, racconta anche di un episodio con protagonisti una famiglia di turisti polacchi, che per consumare i prodotti che avevano acquistato al bar, si sono dovuti allontanare per evitare di sporcarsi. I due esercenti commerciali, chiedono l'intervento del Comune affinchè lo stesso ente, si attivi per risolvere il problema del guano.

Sporcizia che, alla vigilia della sagra del Mandorlo in fiore, non è certamente un buon biglietto da visita per una città che si accinge ad accogliere migliaia di visitatori.