Le Frecce tricolori incantano Lampedusa: turisti e residenti "abbracciati" dalla pattuglia acrobatica dell'Aeronautica

L'annuncio era stato fatto il 2 luglio dal presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati Nino Minardo. Tutti con il naso all'insù, poco fa, a Lampedusa dove il cielo s'è tinto di verde, bianco e rosso. Le Frecce tricolori, così come è stato anche negli anni passati, hanno veramente incantato. Questo è, fra l'altro, l'anno speciale del centenario dell'Arma azzurra.

Le frecce tricolori hanno, ancora una volta, "abbracciato" Lampedusa. La pattuglia acrobatica dell'Aeronautica ha sorvolato la più grande delle isole Pelagie ed ha incantato turisti e residenti, molti dei quali smartphone alla mano hanno ripreso l'incantevole spettacolo. Tanti, anzi tantissimi, coloro che si sono emozionati per quell'abbraccio inatteso e per quello che è stato interpretato, ancora una volta, come un "gesto d'amore" nei confronti dell'isola.

Le immagini sono di Pippo Brignone che AgrigentoNotizie sentitamente ringrazia.