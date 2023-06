Cantiere con sbancamento a ridosso delle rotaie, il Codacons diffonde un video: “E’ abusivo”

Il responsabile regionale Giuseppe Di Rosa si chiede cosa si stia effettivamente realizzando: “Non è esposto nessun cartello per la sicurezza e non vengono indicati inizio e fine lavori, ditta esecutrice e committente”

Il responsabile regionale del Codacons, Giuseppe Di Rosa, ha diffuso in video in cui si vede un cantiere attivo nel quartiere di Fontanelle, a ridosso delle rotaie della ferrovia. Secondo Di Rosa si tratterebbe di un cantiere abusivo: “Non c’ nessun cartello che indica inizio e fine dei lavori - dice - ma anche ditta esecutrice e committente. Eppure dovrebbe essere ben visibile, così come previsto dalle normative vigenti. Abbiamo cercato, per lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue, a capire chi e perché sta effettuando questi lavori, ma nessuno sembra sapere cosa si stia facendo e nessuno sembra accorgersi che il cantiere è di fatto abusivo non avendo esposto nessun cartello”.