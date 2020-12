Esplode la protesta dei mercatisti: lungo corteo di mezzi paralizza il paese

Dopo lo sciopero dei netturbini a Favara esplode la protesta dei commericianti ambulanti. Stamattina i mercatisti hanno dato il via ad una manifestazione vera e propria che ha paralizzato il traffico cittadino: con i mezzi hanno percorso tutta via Capitano Callea e via Aldo Moro, in direzione Comune, a velocità ridotta e suonando vivacemente i clacson.

La protesta nasce dalla scelta dell’amministrazione comunale di trasferire la sede del mercato settimanale nelle vie Cicero e Di Francisca. La motivazione della scelta, fortemente contestata dagli operatori commerciali e dalle sigle che li rappresentano, era quella di poter arginare il dilagare dell'abusivismo commerciale perché la nuova sede sarebbe meglio controllabile.

La nuova location però non piacerebbe agli ambulanti perché, a loro parere, danneggerebbe le vendite. A questo si aggiunge probabilmente il fatto che questa nuova location porterebbe con sè una ridistribuzione degli stalli, procedura che non è mai vista di buon occhio perchè va a "scombussolare" il cliente.