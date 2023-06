Scomparsa di Gessica Lattuca, il legale del fratello indagato per omicidio: “E' rammaricato ma sereno”

“Da diversi mesi sapevamo che Vincenzo Lattuca risulta essere indagato per l'omicidio della sorella, durante l'interrogatorio ha risposto a tutte le domande, proclamandosi estraneo e fornendo alla procura altri elementi utili alle indagini sulla scomparsa di Gessica”. Così, dai microfoni di AgrigentoNotizie, parla l'avvocato Salvatore Cusumano, legale difensore di Vincenzo Lattuca, 43 anni di Favara che è il fratello maggiore di Gessica la 27enne scomparsa nell'agosto del 2018 e al quale, la procura di Agrigento, contesta le ipotesi di reato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere in concorso con ignoti.

Vincenzo Lattuca, sarebbe stato interrogato dal pubblico ministero Paola Vetro, nell'aprile scorso, secondo quanto detto dal suo legale difensore, il 43enne alla notizia delle indagini a suo carico si sarebbe detto rammaricato per le accuse contestate ma sarebbe anche contento per le attività di indagini della procura nell'auspicio che si possa fare piena luce sul caso e che si possa dare una risposta ai quattro bambini di Gessica. “Vincenzo è sereno – dice l'avvocato Cusumano – vuole tenere un profilo basso e attendiamo che la procura faccia le indagini per le quali si è adesso avvalsa della collaborazione della polizia di Agrigento che ha preso a cuore il caso”.