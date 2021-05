Festa del "non lavoro" per gli operatori dello spettacolo: Flash mob di protesta nella Valle dei Templi

Lavoratori dello spettacolo, musicisti, cantanti, ballerini ma anche guide turistiche, albergatori, agenti di viaggio hanno festeggiato il primo maggio nella Valle dei Templi di Agrigento. Nessuna grigliata come è da tradizione nella giornata dedicata ai lavoratori, ma un grido disperato di aiuto per il “non lavoro” dovuto alle restrizioni anti Covid.

Nel piazzale antistante il tempio di Ercole, è stata manifestata la contrarietà alla proroga del coprifuoco che penalizza un ventaglio ampio di attività che attendono il periodo estivo per provare a recuperare le risorse necessarie per pagare almeno le spese di gestione e le tasse che non sono state mai soggette a lockdown.