Connubio fra sport, integrazione, cultura e cucina: l'Ecobike di Raffadali ha coinvolto l'intera città

E' stato un connubio fra sport, integrazione, cultura, musica e cucina. La terza edizione dell'Ecobike - Passeggiata ecologica di Raffadali e la prima festa del macco ha coinvolto, ed è stato un tripudio di emozioni, da bambini ad anziani. Ad organizzarla è stata l'associazione Visit Raffadali, con in testa Giuseppe Ferro, ma anche Legambiente, Arpa e Acsi.

La manifestazione, a cui hanno dato supporto le squadre di ciclismo della Pollo & Bike di Raffadali, la Asd Cycling team di Favara e la Racing team di Agrigento che si sono messe in pista facendo un percorso di 30 chilometri, non poteva riuscire meglio. La Rancing team ha inoltre reso possibile, per bambini e ragazzi, la gincana. Un evento che ha sottolineato sì l'importanza dello sport, ma anche dell'integrazione sociale.

Valorizzato, perché i ciclisti lo hanno inserito nel loro percorso, anche il sito di interesse archeologico Grotticelle. Coinvolte anche due scuole di musica: la Tintoria play con le batterie e la scuola di Ricky Ragusa con le chitarre. Valorizzazione e promozione inoltre anche per il prodotto tipico: il macco che è stato preparato in diverse varianti, con la cotenna, con il pesce, con la salsiccia e semplice con l'olio. A curare la parte culinaria è stato lo chef Giovanni Butticé.

Durante la serata è stato anche premiato Totò Carlino, uno sportivo che ha vinto campionati mondiali in varie discipline.