Paura del Covid 19, stop agli assembramenti: davanti le scuole arrivano i vigili urbani

Per come disposto in occasione del comitato provinciale per la sicurezza pubblica, anche il Comune di Agrigento scende in campo per attuare i controlli necessari per il rispetto del misure anti covid. In mattinata, il sindaco uscente, Calogero Firetto, ha annunciato l’impiego dei vigili urbani fuori dagli istituti scolastici per evitare gli assembramenti, soprattutto in prossimità degli orari di ingresso e di uscita degli studenti.

I due recenti casi di positività al Covid riscontrati su un diciassettenne del liceo linguistico Leonardo e di una bambina di otto anni che frequenta la scuola Garibaldi, ha messo in allarme i genitori degli studenti agrigentini.

In tal senso, il sindaco nel rassicurare le famiglie sul rispetto dei protocolli di sicurezza nelle scuole, ha anche detto che, in caso di un picco improvviso di casi, sarebbe pronto ad adottare soluzioni drastiche, che tradotto in altri termini significherebbe, disporre la chiusura degli istituti scolastici.