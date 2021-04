Pasqua in zona rossa, il colonnello Stingo: "Proteggiamo i cittadini dagli irresponsabili”

“Il momento è particolarmente difficile e le numerose varianti che stanno circolando non lasciano tregua. Noi non abbasseremo la guardia e lo faremo per proteggere i cittadini dagli irresponsabili. Sappiamo che la voglia di stare fuori è tanta ma dobbiamo capire che a ogni azione irresponsabile corrisponderanno maggiori restrizioni nel tempo e quindi è il caso di rispettare le norme e di stare attenti”. Queste, dai microfoni di AgrigentoNotizie, sono state le parole del colonnello Vittorio Stingo che guida il comando provinciale dei carabinieri di Agrigento in occasione del lungo week-end di Pasqua che introduce la zona rossa Covid su tutto il territorio nazionale e che ha indotto le autorità ad intensificare i controlli per contrastare le violazioni alle misure di prevenzione del rischio contagio.

Pasqua e Pasquetta in zona rossa, cosa si può fare e i divieti da rispettare

„ Pasqua e Pasquetta in zona rossa, cosa si può fare e i divieti da rispettare “



“Riserveremo maggiore attenzione sulle spiagge, zone di campagna e in tutti i luoghi dove i ragazzi si riuniscono abitualmente nelle giornate di Pasqua e Pasquetta – avverte il capitano Marco La Rovere, comandante della compagnia dei carabinieri di Agrigento - sono in vigore le massime restrizioni a livello nazionale e una particolare attenzione – aggiunge l’ufficiale - la stiamo rivolgendo a quei comuni che erano già in zona rossa e che hanno delle restrizioni maggiori”.