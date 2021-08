L'Akragas riparte dalla cordata Deni-Callari, l'ex presidente: "Diventerà un'azienda”

Dopo il terremoto societario dei giorni scorsi, torna la quiete in casa Akragas dove in mattinata il presidente Sonia Giordano ha ufficialmente presentato i nuovi soci di maggioranza che hanno rilevato il 55% delle sue quote.

Si tratta dell'ex presidente bianco azzurro Beppe Deni e del suo socio in affari, Carmelo Callari quest'ultimo ex presidnete del consiglio comunale di Agrigento. “Vogliamo che l'Akragas non sia solamente una società calcistica ma che sia un'azienda”. Così nel post conferenza, dai microfoni di AgrigentoNotizie ha parlato l'impreditore Deni che si è detto onorato di essere tornato in casa Akragas e che ai cronisti presenti ha anche parlato di progetti futuri, fra questi anche quello del rifacimento del manto in erba sintetica dello stadio Esseneto e di possibili accordi con cordate di investitori cinesi che porterebbero benefici e che potrebbero facilitare le non velate ambizioni sportive del nuovo asse societario.