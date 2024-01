"Avvocati a rischio in tante zone del mondo": un video di solidarietà dei colleghi agrigentini

Una breve docufiction per sensibilizzare l'opinione pubblica in occasione della "Giornata internazionale dell’avvocato in pericolo". E' stata realizzata dal consiglio dell'Ordine di Agrigento, presieduto da Vincenza Gaziano, che apre il video in cui vengono raccontate, con una finzione scenica a opera degli stessi consiglieri e di altri avvocati agrigentini, le storie dei colleghi vittime dei regimi e di altri abusi.

"L’edizione del 2024 - si legge in una nota del consiglio dell'Ordine - è dedicata ai colleghi iraniani e agli avvocati che vivono nella zone di guerra. Abbiamo voluto realizzare un video con la finalità di esprimere solidarietà ai colleghi in pericolo e chiedere che siano loro garantiti diritti, libertà e giustizia".

Il video, “#JusticeforLawyers” è stato ideato dall’avvocato Sonia Sinaguglia, a cura di Marco Gallo.