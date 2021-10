Appello della rete delle professioni tecniche alla politica: "Servono autostrade, aeroporto e ponte sullo Stretto"

“Infrastrutture. Quale futuro per la provincia di Agrigento e per la Sicilia centro meridionale”? Questo è l'interrogativo che i responsabili della rete delle professioni tecniche di Agrigento porranno sabato prossimo 30 ottobre alla classe politica, nazionale e regionale, in occasione del convegno dibattito in programma al teatro Pirandello.

Oggetto dell'evento è il gap infrastrutturale fra la Sicilia occidentale e il resto d'Italia e l'assenza di risorse del Pnrr destinate al territorio. Al convegno, è prevista la partecipazione fra gli altri, del presidente della Regione, Nello Musumeci e del sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri.

Oggi, i responsabili provinciali degli ordini professionali che rientrano all'interno della Rete delle professioni tecniche (Architetti, Agronomi, Geologi, Periti Agrari, Ingegneri) hanno illustrato il programma del convegno durante il quale, secondo quanto detto in conferenza, sarà chiesto alla classe politica, non solo la realizzazione di un aeroporto e di uno snodo autostradale, ma anche il rilancio dell'idea progettuale del ponte sullo Stretto di Messina.