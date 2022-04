E' arrivata la campagna “Una vita da social”, la polizia postale: ”Offriamo ai ragazzi i supporti per difendersi dai pericoli del web"

Il truck in sosta in piazza Vittorio Emanuele ha accolto gli studenti che hanno assistito alle lezioni sul corretto modo di navigare in internet

Ha fatto tappa ad Agrigento “Una vita da social”, la campagna educativa itinerante della polizia di Stato incentrata sui temi dei social network e del cyberbullismo. L’obiettivo dell’iniziativa giunta alla sua quinta edizione, è quello di prevenire gli episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola”. Per l'occasione, il “Truck”in sosta in piazza Vittorio Emanuele, si è trasformato in un'aula magna che ha accolto gli studenti agrigentini che, hanno assistito alle lezioni di sensibilizzazione svolte dagli specialisti del settore, ovvero gli agenti di polizia postale.