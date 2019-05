Cantine aperte, la festa del vino impazza a Sambuca di Sicilia

Agli amanti del buon vino non poteva sfuggire l’appuntamento con “Cantine Aperte 2019” la manifestazione, promossa dal movimento turismo del vino che è giunta alla ventisettesima edizione e a cui hanno aderito oltre 800 impianti in Italia. Gli appassionati, hanno avuto modo di entrare direttamente negli stabilimenti di produzione per vedere tutta la filiera, dai vigneti ai processi di trasformazione, senza tralasciare, ovviamente, le degustazioni non solo di vini ma anche dei prodotti gastronomici del territorio.

Nell’Agrigentino, alcuni degli appuntamenti in programma sono stati condizionati dal maltempo, unica tappa agrigentina rispettata è stata quella organizzata in una nota cantina di Sambuca di Sicilia dove, la festa del vino si è tinta di U.S.A in omaggio ai vini Chardonnay e Cabernet Sauvignon particolarmente apprezzati dagli americani.

Una giornata all’insegna del divertimento, scandita dai ritmi blues che hanno accompagnato i partecipanti, in un viaggio volto alla scoperta dei tesori enogastronomici del territorio.