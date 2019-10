Uso responsabile di internet, il vice questore Re ai giovani: “Attenti a non farvi utilizzare dal web”

Instaurare un dialogo fra educatori, genitori e figli per sensibilizzare le nuove generazioni ad un uso responsabile delle moderne tecnologie di comunicazione e dei social network. Questo è l’obiettivo dell’associazione “Generazioni consapevoli” di Agrigento che, grazie all’ausilio di professionisti del settore, propone dei seminari tematici . Nell’aula magna del plesso scolastico “Vincenzo Reale” di Fontanelle si è appunto parlato dei rischi a cui sono soggetti i minori che navigano su internet. Relatori dell’incontro, tra gli altri, sono stati il presidente della neonata associazione, Achille Furioso, il sociologo e docente universitario, Francesco Pira e il vice comandante della polizia Postale per la Sicilia Occidentale, il vice questore Francesco Re.

Il dirigente della sezione della polizia di Stato, specializzata proprio nel contrastare i pericoli che corrono sul web, dai microfoni di AgrigentoNotizie lancia un appello alle famiglie: "Bisogna fare capire ai genitori – ha detto il vice questore – che i ragazzi, attraverso internet, non sono liberi di fare qualsiasi cosa ma sono responsabili di quello che fanno e sono rintracciabili per quello che hanno fatto”. Rivolgendosi invece ai giovani fruitori del web, il vice comandante Re ha detto: ”L’utilizzo del web deve essere razionale, fattivo e utile e bisogna utilizzare il web per tutti i vantaggi che può dare, ma attenti a non farsi utilizzare dal web”.