I Comuni del Belìce abbracciano San Gerlando, don Franco: "Ricordiamo le famiglie che hanno dovuto fare i conti con la tragedia del terremoto"

Sono stati i sindaci dei quattro Comuni del Belìce: Menfi, Montevago, Santa Margherita Belice e Sambuca di Sicilia - durante la sacra celebrazione nella chiesa di Sant'Alfonso - a portare l'olio per alimentare la fiaccola che splende davanti all’urna di San Gerlando. “Sono i Comuni colpiti 50 anni fa dal terribile terremoto che ha mietuto diverse centinaia di vittime – ha ricordato e spiegato il cardinale Francesco Montenegro -, che ha distrutto un intero territorio segnandone profondamente la storia. Lo scorso 14 gennaio abbiamo ricordato questo dramma. L’offerta dell’olio oggi – ha aggiunto don Franco – è l’occasione per pregare ancora per le tante famiglie che hanno dovuto fare i conti con quella tragedia e con quanti ne sono rimasti penalizzati per la morte di persone care".

La celebrazione in onore del santo patrono di Agrigento nella chiesa di Sant'Alfonso è stata preceduta, come da tradizione, dalla processione del busto reliquario per le vie del centro storico.

"All’intercessione di San Gerlando, uomo semplice e forte, coraggioso e pieno di carità, intraprendente e paziente, affidiamo le nostre due Diocesi - ha concluso don Franco - . A lui che le ha guidate con saggezza vogliamo chiedere – ha concluso l’arcivescovo Francesco Montenegro – che le sostenga e non ci faccia mai mancare l’olio della consolazione”. Quest'anno, la Diocesi di Agrigento si è stretta a quella di Mileto dove proprio San Gerlando fu primicerio del Capitolo. La celebrazione, alla chiesa di Sant'Alfonso, è stata, infatti, presieduta da monsignor Luigi Renzo, vescovo di Mileto, e concelebrata dal cardinale Francesco Montenegro.