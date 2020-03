Coronavirus: sanificazione del territorio e fattorini per la spesa ad anziani e ammalati

“Sanificazione settimanale del centro urbano, controlli della polizia locale al rispetto del periodo di isolamento volontario per i cittadini rientrati a casa dalle regioni del Nord e consegna domiciliare, curata dal Comune, di spesa e farmaci agli anziani e alle persone impossibilitate ad uscire e che si rivolgono alle attività che non effettuano il servizio”. Sono questi alcuni dei provvedimenti annunciati sui social, dal sindaco di Raffadali: Silvio Cuffaro. In un video, l’amministratore comunale illustra le misure adottate per contenere la diffusione del rischio contagio da Coronavirus. “Siamo una grande famiglia – ha detto il sindaco – e tutti dobbiamo collaborare per cercare di superare questa fase di difficoltà”.