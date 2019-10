Strutture ricettive: avviato il servizio "alloggiatiweb" per le comunicazioni in Questura

Giro di vite della polizia di Agrigento sulla regolarità delle strutture ricettive della provincia. Nello specifico, sul portale internet: www.alloggiatiweb.poliziadistato.it sono disponibili le istruzioni operative per i titolari di bed and breakfast, hotel, affittacamere, case vacanze, agriturismo, comunità alloggio, appartamenti ad uso turistico e agenzie immobiliari.

I dettagli del servizio, introdotto anche dalla Questura della città dei Templi, sono stati illustrati nella sala San Michele Arcangelo dal dirigente della squadra Volante, il commissario capo, Francesco Sammartino che oltre a fornire l'elenco dei passaggi che gli stessi proprietari delle strutture devono seguire per non incorrere a denunce, ha anche annunciato l'avvio di un controllo mirato alla permanenza dei requisiti di legge per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.