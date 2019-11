Rottura idrica in via Garibaldi: sembra un problema senza fine

"Siamo nella terra di Pirandello: un giorno dicono 'danno riparato', invece la perdita idrica è sempre qui". Siamo in via Garibaldi 147, un posto ormai praticamente notorio per le ricorrenti perdite idriche che si registrano in questa zona.

Nonostante i ripetuti interventi e le numerose segnalazioni da parte dei cittadini, infatti, il problema è tornato a riproporsi in modo praticamente sistematico nel tempo, senza che qualcuno abbia potuto-saputo-voluto indicare soluzioni definitive. L'acqua intanto continua a disperdersi.