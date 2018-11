L’orto solidale della Valle dei Templi, Anna Marino: “Un progetto importante, grazie Unicredit”

E’ stato presentato questa mattina il progetto “Orto solidate della Valle dei Templi”. Un progetto che vede come protagonista una donazione fatta all’associazione Volontari di strada. Si tratta di un appezzamento di terreno di circa 3600 metri quadri.

L’orto solidale è stato realizzato grazie al contributo dell’Unicredit. All’evento di presentazione, ha parlato Anna Marino.

“Realizzare questo orto solidale è una cosa importante – ha detto la responsabile dei Volontari di strada. Il terreno sta per essere messo nelle condizioni di ricevere delle colture. Ringrazio anche il Parco, per quello che ha fatto per noi. Sono felice anche che l’Unicredit ci abbia supportato”.

L'UniCredi, infatti, ha fornito un contributo economico all’associazione Volontari di Strada Onlus Onlus per l’acquisto di attrezzature che verranno utilizzate nell’orto solidale realizzato all’interno della Valle dei Templi di Agrigento. Con le attrezzature agricole acquistate con il contributo di UniCredit intende potenziare l’attività di orto sociale che consente di formare e impegnare professionalmente delle persone e di aumentare la coltivazione di ortaggi, frutta e altri prodotti, il cui ricavato consente di aiutare decine di famiglie bisognose che l’associazione sostiene da anni. Il contributo di UniCredit è stato finanziato dalla ‘UniCreditCard Flexia Classic E’, una carta di credito che raccoglie il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, alimentando così un fondo che la Banca destina ad iniziative di solidarietà nel territorio. Dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario, la banca ha assegnato oltre 1.330.000 euro in Sicilia a 127 onlus che operano nell’isola.