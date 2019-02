Il museo archeologico "Griffo" si allinea con gli standard mondiali: attivate le audioguide

Conoscere nei dettagli i reperti custoditi nelle sale del museo archeologico regionale “Pietro Griffo” di Agrigento sarà più agevole grazie all’introduzione dell’innovativo sistema di audioguida. Da qualche giorno anche il museo diretto dall’architetto Giuseppe Parello offre il servizio che è stato adottato dai principali poli museali del mondo.

Apparentemente potrebbe sembrare un vecchio telefono Gsm ma nella realtà è un “Cicerone” del terzo millennio, capace di fornire spiegazioni in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco). Sono due i percorsi disponibili, quello breve che descrive 15 reperti, per una durata di mezz’ora, mentre il percorso più lungo, di un ora, è formato da 26 soste. Non tutti i gioielli del museo “Griffo” sono al momento stati inseriti nell’audio itinerario, quelli disponibili sono identificati grazie ad un numero presente sulle teche.