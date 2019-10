Esecuzione dei lavori pubblici, Di Rosa: "Rispettare il regolamento comunale"

Giuseppe Di Rosa, ex consigliere comunale di Agrigento e coordinatore del Movimento “Mani Libere” punta l’indice sul regolamento comunale per l’esecuzione degli scavi su suolo pubblico e chiede all’amministrazione comunale di vigilare sui lavori che si eseguono in strada.

Di Rosa si sofferma in modo particolare sul ripristino degli scavi le cui modalità sono disciplinate dallo stesso regolamento approvato nel 2011 dal consiglio comunale, norme contenute in uno specifico prontuario.