Primo atto del "Karting in piazza", Parisi: "I bambini imparano e si divertono"

"Recepire divertendosi messaggi semplici ed estramemente importanti". Così Ferdinando Parisi, responsabile dell'iziativa "Karting in piazza" di Aci Sport parla della manifestazione, di educazione stradale rivolta ai bambini. L'evento, oggi, ha avuto come teatro la piazza Vittorio Emanuele. Due giorni di sessioni didattiche e prove in pista per circa 800 alunni delle scuole elementari della città.

A bordo di un go kart elettrico esperti istruttori, accompagnano i futuri automobilistici in un circuito tracciato appositamente in pieno centro. La pista è completata dalla seglaetica stradale che i piccoli piloti devono rispettare. Oltre all'aspertto ludico, da evidenzarie acnhe la mission educatica dell'iniziativa che è stata accolta con entusiamo dai ragazzi. Fra le dici regole impartite ai piccoli, gli organizzzatori hanno dato priorità a quella relativa al divieto assoluto di utilizzo del cellulare alla guida.