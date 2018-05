Giro d'Italia, Firetto: "Una bella vetrina per la nostra città"

Consegnato al sindaco Lillo Firetto il vessillo della quinta tappa del Giro d'Italia, Agrigento-Santa Ninfa. "Abbiamo accolto nel modo più giusto questo Giro d'Italia - ha detto il primo cittadino - . La città di Empedocle, di Pirandello, della Valle dei Templi, città di concordia, accoglie nel modo più equilibrato e più aperto questa bella carovana, che ha rappresentato nei suoi oltre cento anni di storia le passioni del paese ma ha anche raccontato il territorio. Quindi per noi è una bella vetrina per presentare la città con le sue bellezze e la sua vocazione".

Presente sul palco allestito in piazza Vittorio Emanuele anche Anthony Barbagallo, coordinatore delle tappe siciliane del Giro. "Oggi rendiamo omaggio ad Agrigento, una delle città predilette, - ha dichiarato - in cui ricordiamo tantissimi passaggi e vittorie esaltanti. Mi preme sottolineare l'aspetto del ricordo, oggi è la tappa del ricordo, perché attraverseremo le tredici città che furono vittime del terremoto della Valle del Belice, in occasione dei 50 anni dal sisma".