Riunione operativa al Comune, il Giro d'Italia partirà da piazza Vittorio Emanuele

Il giro d’Italia torna ad Agrigento, all’evento manca sempre meno. Gli atleti arriveranno in città il 9 maggio, la partenza è prevista per le 13 e 20 da piazza Vittorio Emanuele. Per questo oggi una commissione del "Giro" guidata dal coordinatore di tappa, Anthony Emanuele Barbagallo, ha incontrato parte dell’Amministrazione comunale. Sempre in piazza Vittorio Emanuele verrà anche allestito il Villaggio e collocata la postazione Rai che trasmetterà la partenza in diretta su RaiSport. In via Imera invece verrà collocato il Villaggio Commerciale e al Viale della Vittoria verranno posteggiate le ammiraglie e i mezzi tecnici del "Giro". I ciclisti del "Giro" dopo la partenza soft in piazza, scenderanno lungo via Crispi e la passeggiata archeologica fino a raggiungere la 640. Nel pomeriggio di oggi è anche stato effettuato un sopralluogo in città con l'equipe del "Giro" l'assessore Gabriella Battaglia e l'ingegnere capo dell'Ufficio Tecnico, Francesco Vitellaro. “Sarà una vetrina importante – ha detto l’assessore Gabriella Battaglia - porterà ad Agrigento diversi turisti. Il giro d’Italia farà arrivare tanta gente. La partenza? Si presume avvenga da piazza Vittoria Emanuele”.

Soddisfatto dell'evento anche il sindaco Firetto: "La partenza del 'Giro' rappresenta una nuova importante 'vetrina' per la città dei templi e sarà l'occasione per mostrare all'Italia il nostro immenso patrimonio archeologico".