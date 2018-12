Che vittoria per la Fortitudo Agrigento, coach Ciani: "Questi ragazzi non mollano mai"

Una vittoria costriuta punto a punto, la Fortitudo Agrigento batte la “grande” Tortona e vola, momentaneamente, in classifica. Coach Ciani in sala stampa ha speso parole al miele per la sua squadra. Sette giocatori a disposizione per una partita più che mai difficile. Il coach, alla fine, ha scelto di elogiare i “giganti”.

Franco Ciani: “Questi ragazzi non mollano mai. Non arretrano neanche di un centimetro. Abbiamo giocato bene, riuscendo a vincere anche con ampio margine e senza nessun patema d’animo. Continuiamo cosi pensando partita dopo partita”.