Il fango invade l'area antistante al piazzale Giglia: i cittadini chiedono pulizia e sicurezza

Situazione di potenziale pericolo per pedoni, ciclisti e motociclisti è stata segnalata alla redazione di AgrigentoNotizie da alcuni cittadini. L’area in questione è quella antistante al piazzale Giglia di San Leone. A preoccupare è la presenza di una coltre di scivoloso fango, detriti che in zona sono stati portati dai violenti temporali che recentemente hanno interessato anche il quartiere balneare di Agrigento.

Per scongiurare eventuali infortuni, i cittadini chiedono agli organi istituzionalmente competenti la rimozione del fango e il ripristino della fruibilità dell’intera zona.