Irreperibile da cinque anni, 47enne arrestato nel cuore della notte

Era ricercato da cinque anni. E’ stato localizzato e arrestato, durante la notte, nel quartiere agrigentino di Fontanelle. Si tratta di Alfonso Manganello, 47 anni, di Palma di Montechiaro. L'uomo si era reso irreperibile nel settembre del 2013, quando non venne trovato in casa dove doveva stare in regime di detenzione domiciliare.

I primi sospetti della presenza di Alfonso Manganello sul territorio agrigentino, i carabinieri della tenenza di Favara li avevano avuti recentemente, quando erano stati notati movimenti sospetti di alcuni suoi conoscenti. Durante la notte, una decina di militari in borghese si sono messi a pedinare un’utilitaria con a bordo una persona somigliante al ricercato. Dopo alcuni minuti, la decisione di far scattare il controllo con varie pattuglie. Manganello non ha opposto resistenza e - dopo 5 anni di irreperibilità - è stato arrestato ed è stato trasferito in carcere.