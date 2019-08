Nuovo "Sos" alla Scala dei Turchi, Guardia costiera soccorre giovane: è un'esercitazione

Nell'affollata Scala dei Turchi una giovane bagnante accusa un malore, dopo la richiesta di aiuto, dalla sala operativa della Guardia costiera di Porto Empedocle, unitamente al personale sanitario del 118, partono le attività di coordinamento di soccorso. Dalla spiaggia si vede arrivare un gommone, con a bordo 3 militari, da terra i bagnini, tengono a distanza i tanti curiosi.

La ragazza viene immediatamente caricata su una barella e inizialmente trasferita sul battello pneumatico della Guardia costiera, poi il trasbordo sulla motovedetta e la veloce traversata fino al molo della pubblica sicurezza del porto di Porto Empedocle dove ad attendere c'è un'ambulanza che accompagnerà la paziente al più vicino ospedale. Questa è stata l'esercitazione, eseguita sotto gli sguardi increduli dei bagnanti. In estate sono numerose questo tipo di richieste di soccorso che, quasi quotidianamente, giungono alla sala operativa della Guardia costiera. Per questo motivo, sia i militari e sia il personale sanitario del 118, periodicamente, svolgono queste simulazioni prorpio per non farsi trovare impreparati nel momento del bisogno. Nessun dettaglio viene trascurato, dalla tempestica di intervento alle manovre di assistenza sanitaria.