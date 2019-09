Falla nella rete idrica: migliaia di metri cubi d'acqua si perdono per strada

Ennesima falla alla rete idrica. A segnalarlo ad AgrigentoNotizie è stato un cittadino di Agrigento che ha documentato, con il proprio smartphone, quello che secondo lo stesso, accade da 5 anni in via Garibaldi, nei pressi della chiesa San Francesco di Paola. Dalle immagini, si nota come l'acqua zampilla dal lastricato riversandosi copiosamente in strada.

Uno spreco di prezioso liquido che, nel tempo, raggiunge quantitativi non indifferenti di migliaia di metri cubi d'acqua che anzichè giungere nelle case degli agrigentini si disperde inutilmente in starada. Il cittadino, chiede tramite AgrigentoNotizie, il ripristino urgente della condotta e l'eliminazione del problema.