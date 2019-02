Riapertura della cattedrale, in tanti a "caccia" di meriti ... serve gioco di squadra però per il colle “malato”

La riapertura della cattedrale di San Gerlando, ha innescato una paradossale gara avviata da più soggetti, sui presunti meriti e contestuali impegni personali per il raggiungimento dell’obiettivo atteso per otto lunghi anni. All’indomani della festa, però per non rendere vani i lavori di consolidamento eseguiti nell’edificio di culto, probabilmente occorrerà stabilire un coordinato gioco di squadra tra gli organi, istituzionalmente competenti.

Entro il prossimo mese di aprile, secondo quanto dichiarato recentemente dal Governatore della Regione Nello Musumeci, dovrebbe essere affidato l’appalto per la messa in sicurezza del versante nord, ed è sulla tempestività di avvio dei lavori che si gioca la vera partita, perché se da un lato si esulta per la messa in sicurezza della Cattedrale, dall’altro lato continuano i timori per il colle malato che necessita di cure urgenti.