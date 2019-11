Quell'autovelox che non ti aspetti sulla "640", gli automobilisti all'improvviso sono diventati prudenti

Sono bastate meno di ventiquattro ore per produrre l’ effetto deterrente dell’autovelox installato sulla strada statale 640 “Agrigento – Caltanissetta”, nei pressi della “Rotonda degli scrittori” di contrada San Pietro.

I troppi casi di incidente, uno dei quali anche mortale, che si sono verificati in quel tratto di strada, hanno indotto le autorità ad installare il rilevatore di velocità per indurre i conducenti al rispetto dei limiti di percorrenza che, nel caso specifico, è di 40 km/h. Alla vista dell’autovelox infatti, i conducenti, per evitare le elevate sanzioni, staccano il piede dall’acceleratore e nel tratto finale della raddoppiata strada, assumono una condotta di guida prudente e quindi sicura.