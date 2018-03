I "Girgenti Giants" ai playoff, l'illustre incoraggiamento di Andrea Camilleri:"Forza ragazzi"

A Porto Empedocle, domani, si giocherà la gara due dei playoff di promozione in serie D. In campo i Girgenti Giants ed il Cus Caltanissetta. Sul parquet un roster composto da agrigentini ed empedoclini. Alla vigilia della partita arriva un in bocca al lupo davvero speciale, ed è quello dello scrittore Andrea Camilleri.

Un sostegno voluto e cercato dal presidente della squadra, Giuseppe Riccobene. Camilleri a suo modo non ha voluto fare mancare il messaggio di incoraggiamento.