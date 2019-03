L'ambasciatore della Repubblica Araba arriva in città, Badr: "Il Mediterraneo è un mare di pace che unisce e non divide"

Torna ad Agrigento l’ambasciatore della Repubblica Araba di Egitto in Italia, Hisham Badr, dopo la prima visita del novembre scorso per commemorare la figura del medico agrigentino Empedocle Nestore Gaglio che fondò l’ospedale Umberto prima di città del Cairo, oggi il diplomatico nord africano ha partecipato al convegno "Festival del Mandorlo in Fiore come veicolo di pace tra i popoli". L'iniziativa, è stata promossa in collaborazione con l’ufficio scolastico Provinciale e con il consorzio universitario che è stata inserita nell’ambito del “Mandorlo in Fiore”.

Per l’ambasciatore egiziano l’ incontro, con gli studenti che, nei progetti di alternanza, scuola - lavoro, hanno studiato il fenomeno dell’immigrazione degli italiani in America, periodo che è stato raccolto anche in un’interessante mostra visibile al Palacongressi, è stato un momento di riflessione.

Dalla città dei Templi, Hisham Badr ha anche parlato di dialogo tra i popoli del Mediterraneo. La sua visita ha un duplice aspetto che mira anche ad una cooperazione tra Italia e Egitto.

“Il Mediterraneo – ha detto l’ambasciatore - è un mare di Pace che unisce e non divide". Nello stesso ambito tramite il Governatore di Alessandria e l’Università della stessa città araba, si vuole intensificare la cooperazione tra i due Stati per pianificare iniziative economiche volte allo sviluppo, culturale, scientifico e turistico.